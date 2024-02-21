Вони не бояться заморозків: що можна висаджувати на городі у березні
Як тільки розмерзнеться земля, можна сіяти перші овочі та квіти, садити морозостійкі фруктові дерева. Розповідаємо, що варто висаджувати й висівати на початку весни.
Є певні види рослин, які чудово почувають себе у землі ще до настання тепла. Навіть краще висадити їх як тільки розмерзнеться земля. Про це пише ТСН.
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Що садити та сіяти у березні
- Нові фруктові дерева – яблуні, сливи, груші, вишні, абрикоси, горіхи, а також жасмин і бузок. У південних регіонах – персики та вишні.
- Обробити сад від шкідників до набрякання бруньок, щоб захистити майбутній урожай.
- Висіяти на розсаду помідори, капусту, перець, кабачки для подальшої висадки у ґрунт.
- Висадити морозостійкі культури - редиску, ранню моркву, горох, цибулю, зелень, буряки.
- Квіти, стійкі до заморозків – левкой, ехінацею, петунії, айстри, дзвіночки, азаріну.
Важливі нюанси
Перед сівбою та садінням звертати увагу на:
- Температуру повітря (не нижче +5°C)
- Вологість повітря та ґрунту
- Рекомендації місячного календаря
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