Омолоджуючі стрижки для жінок 45+: трендові варіанти з ефектом підтяжки обличчя
Стилісти радять жінкам після сорока звернути увагу на ці зачіски: вони підправляють овал обличчя, приховують зморшки та надають образу молодості та легкості.
Команда UAportal спільно з ТСН розповідає про наймодніші омолоджувальні стрижки для жінок 45+. Вони будуть у тренді у 2025 році.
Бланд боб
Класична стрижка боб давно здобула популярність і залишатиметься актуальною завжди. Один із варіантів передбачає чітко структуровані пасма, які можуть доходити до рівня плечей або трохи нижче. Особливий варіант блонд-боб можна підкреслити чубчиком, що не тільки надає погляду глибини, але й допомагає замаскувати вікові зміни в зоні чола та очей. Ця зачіска візуально збільшує об'єм і густоту волосся, що робить її ідеальним вибором для власниць тонких і ослаблених пасм. Крім того, боб має омолоджувальний ефект, створюючи ілюзію підтягнутого обличчя завдяки видовженим пасмам.
Каре
Ця стрижка залишається однією з найпопулярніших і у 2025 році. Вона вважається універсальною, оскільки підходить для будь-якої довжини та текстури волосся. Важливо лише вибрати той варіант, який найкраще підкреслить вашу форму обличчя. Стилісти радять жінкам 45+ обирати такі стрижки для візуального омолодження та корекції овалу обличчя:
- багатошарове каре;
- подовжене каре;
- градуйоване каре;
- коротке каре;
- боб каре;
- каскад-каре;
- класичне каре.
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Багатошарові стрижки
Для жінок після сорока, які не бажають радикально змінювати зовнішність, багатошарові стрижки є чудовим вибором. Їх основна перевага полягає в тому, що вони підходять до будь-якої форми обличчя та надають омолоджувальний ефект.
- Жінкам з круглим або квадратним обличчям варто звернути увагу на стрижки, які візуально подовжують лице за рахунок пасм, що обрамляють його контури. Щоб підкреслити ефект омолодження, рекомендується додати довгий або косий чубчик.
- Якщо ваше обличчя має овальну форму, вам ідеально підійде багатошарова стрижка довжиною до плечей, акцентована чубчиком, що завершується на рівні очей.
- Для трикутного обличчя майже немає обмежень – будь-яка багатошарова стрижка з чубчиком виглядатиме виграшно.
Каскад
Один із найкращих виборів для жінок старше сорока – це стрижка каскад. Вона підходить для будь-якої довжини волосся. Актуальний тренд – зачіска з плавними переходами і чітко структурованими пасмами, яка чудово тримає форму навіть без укладки. Сучасний варіант каскаду додає об’єму, а завдяки техніці стрижки волосся стає більш рухливим, створюючи ефект легкості й динаміки під час руху. Каскад омолоджує образ, не вимагає щоденного укладання і прекрасно виглядає навіть у процесі відростання.
Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.
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