Пориньте в дитинство: Як приготувати мариноване сало на зиму
Невдовзі приходить зима, а разом з нею наша кухня наповнюється ароматами та смаками, що відзначають цей час року. Одним із улюблених зимових ласощів є сало, особливо якщо воно приготоване з увагою та любов'ю.
Щоб насолоджуватися смаком сала протягом усього року, існує універсальний рецепт з сайту przyslijprzepis, який дозволяє зберегти його без зайвих зусиль. Цей смачний рецепт не тільки дозволить вам насолоджуватися ароматним салом у будь-яку пору року, але і стане чудовим способом зберегти тепло зимових днів у вашому домі.
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Інгредієнти:
- 1 кг сала;
- 2 цибулини;
- 2 яблука;
- 1 ст. ложка майорану.
Приготування:
- Сало наріжте на невеликі шматочки і пропустіть через м’ясорубку з великими отворами.
- Поміщену суміш розташуйте в каструлю та розтопіть на повільному вогні, періодично помішуючи, до отримання легких золотистих шкварок.
- Додайте дрібно нарізану цибулю та, через 5 хвилин, очищені та крупно натерті яблука (попередньо віджавши сік). Забезпечте те, щоб сало регулярно перемішувалось.
- Через десять хвилин додайте майоран, розтираючи його руками (це дозволить вивільнити його аромат, який стане відчутним на салі), і додайте щіпку паприки.
- Розподіліть сало по банках та пастеризуйте протягом 5-8 хвилин після закипання.
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