Обмежують кількість цукру та червоного м‘яса: в чому секрети довголіття японців

Згідно з даними японського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, тривалість життя чоловіків складає 81 рік, жінок – 87 років. У чому секрети довгого життя японців розбирався UaPortal.

Здорові харчові звички

Основу раціону японця складають боби, морські водорості, риба. Це низькокалорійні, але дуже поживні продукти , які зменшують ризик раку, інсультів, діабету та інфаркту. Крім того, японці майже не їдять цукор та червоне м‘ясо. Замість цього їхній раціон здебільшого складається з морепродуктів, рису, тофу, сої, морських водоростей та овочів. Вони містять ненасичені жири, велику кількість вітамінів та мінералів, що покращує стан здоров'я організму. Крім того, японці вживають багато квасолі, сої, нуту, гороху, сочевиці, які зменшують ризик раку шлунка, грудей, серцево-судинних захворювань, діабету, інсульту та деменції.

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Регулярне вживання риби

Японці їдуть більше риби, ніж жителі інших країн. Риба має багато поліненасичених жирних кислот та омега-3, завдяки яким знижується ризик раку передміхурової залози, підшлункової залози, легенів, печінки, вони корисні для здоров'я серцево-судинної системи.

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Клітковина

Морські водорості та фрукти містять велику кількість харчових волокон, що благотворно впливають на шлунково-кишкову систему та нормалізують рівень цукру в крові.

Зелений чай

Зелений чай – є одним з основних напоїв в раціоні японців. Крім того, японці п’ють матчу, в складі якої є багато антиоксидантів і поліфенолів, зміцнюючих імунітет та запобігаючих розвитку запалень.

Високий рівень фізичної активності

Навіть японці, які працюють в офісі та мають сидячу роботу стараются багато займатися спортом. Вони дуже активні, багато ходять та використовують будь-яку вільну хвилину для фізичної активності.

Філософія ікігай

Згідно філософії ікігай у вас завжди має бути мета та привід радіти життю. Але лише цього недостатньо, потрібно завжди бути в русі на шляху до своєї самореалізації.

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