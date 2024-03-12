Одне з найважливіших питань: чи любите ви себе?

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Чи любите ви себе?

Це не дивне питання.

Це одне з найважливіших питань, точніше важлива відповідь на нього.

Спробуйте чесно відповісти.

Часто зустрічаю людей, які мають до себе претензії, не приймають себе, докоряють, скаржаться.

Саме неприйняття себе часто не дає можливості розкрити по-справжньому свій потенціал у роботі, у відносинах, у мистецтві, у соціальній реалізації.

Люди, які не приймають себе - соромляться і відчувають часто незручність, залежать від думки інших і, зрештою, живуть не своє життя.

Чи можна бути щасливим у стосунках, у яких ти сам себе не приймаєш?

А не прийнявши себе складно прийняти навколишній світ (адже ми частина його)

Не прийнявши себе і не полюбивши себе таким, яким ти є, як можна сподіватися на любов до себе інших?

Не прийнявши себе, не можна бути цілісним і повноцінно проходити свій життєвий шлях.

Нас, на жаль, не вчили з дитинства приймати себе такими, якими ми є.

Нас лаяли дорослі, будинки, у школі. Намагалися вирівняти "під шаблони" свого сприйняття світу.

До вас застосовували дорослі таку фразу:

- Дуже розумний?

- Дуже любиш себе?

- Ти дурень (дурепа)?

- Що про тебе люди подумають?

- Подивися на (Машу, Сашу, Сеню...), яка молодець, а ось ти...

-... список може бути дуже різний, продовжуйте самі

Нас не вчили любити і приймати себе, адже система була заточена під "засади суспільства".

Раніше соціалістичного тоталітарного, але хіба після цього підвалини змінилися?

У школах, університетах наших дітей навчають ті самі совки, психіка яких була зіпсована ще за радянських часів. Або вчать вже діти людей, які виросли в совку, що передало "совок" і "комплекси" у спадок.

Мені здається, нам усім потрібно вчитися приймати себе та любити себе незалежно від віку, статі та соціального статусу.

І через любов до себе кожного, певен, нація має шанс стати щасливішою.

Читайте, робіть висновки, поширюйте!