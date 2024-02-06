Одяг більше не буде линяти: вражаючий лайфхак з лавровим листом

Всі ми знаємо, як неприємно витягувати з пральної машини полинялий одяг. Забута темна шкарпетка може зробити білу футболку сірою, а кольорову – тьмяною. Існують покупні серветки-пастки кольору, але є й доступний та екологічний народний засіб – лавровий лист. Про це пише Telegraf.

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Чому лавровий лист корисний при пранні?

Зберігає колір: Додавання лаврового листа в пральну машину допоможе запобігти полинянню одягу.

Відбілює: Лавровий лист, у поєднанні з харчовою содою, має легкий відбілюючий ефект.

Видаляє неприємні запахи: Лавровий лист нейтралізує запахи поту, їжі та інших забруднень.

Безпечний для тканин: Лавровий лист не шкодить одягу, навіть делікатним тканинам.

Як використовувати лавровий лист при пранні:

Для збереження кольору:

Покладіть 5-7 лаврових листів у мішечок для прання або марлю.

Завантажте речі в пральну машину.

Додайте мішечок з лавровим листом до барабана.

Виперіть одяг як зазвичай.

Для видалення полиняння:

Закип'ятіть 2-3 літри води.

Додайте 10-15 лаврових листів і дайте їм покипіти 5 хвилин.

Зніміть з вогню і дайте охолонути.

Замочіть полинялий одяг у розчині на 1-2 години.

Виперіть одяг як зазвичай.

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Для посилення ефекту:

Додайте до розчину лаврового листа 2-3 столові ложки харчової соди або розпушувача.

Лавровий лист – це простий і доступний спосіб зберегти яскравість кольорів вашого одягу. Спробуйте цей народний засіб і переконайтеся самі!

Лавровий лист не шкодить пральній машині.

Ви можете використовувати лавровий лист повторно до 3 разів.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити бюджетний засіб для прання.

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