Очищує повітря та нейтралізує токсичні сполуки: яку рослину варто придбати додому, якщо маєте алергію на пил

Кімнатні рослини не тільки прикрашають інтер'єр, але й мають ряд корисних властивостей. Зокрема, деякі з них поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень, що покращує якість повітря в приміщенні.

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Про це пише Радіотрек.

Однією з найбільш ефективних рослин для очищення повітря є трава Штернберга. Вона здатна нейтралізувати такі шкідливі речовини, як ацетон, аміак, бензол, формальдегід. А насичено-зелене листя усуває бактерії та вловлює пил.

Трава Штернберга є невибагливою рослиною, яка не вимагає особливого догляду. Вона добре росте в помірно освітленій кімнаті при температурі +15-20 градусів Цельсія. Поливати її потрібно помірно, 1 раз у 2-3 дні влітку та 1 раз на тиждень взимку. Для вирощування трави Штернберга підійде універсальний ґрунт.

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Якщо ви хочете, щоб у вашому домі було чисте та здорове повітря, то трава Штернберга - це відмінний вибір. Ця рослина не тільки прикрасить ваш інтер'єр, але й допоможе вам зберегти здоров'я.

Ось кілька додаткових порад щодо догляду за травою Штернберга:

Регулярно обприскуйте листя рослини водою, щоб підвищити вологість повітря навколо неї.

Раз на місяць підгодовуйте траву Штернберга комплексним добривом для кімнатних рослин.

Якщо рослина почала втрачати листя, це може бути ознакою того, що вона отримує занадто багато світла або тепла. Перемістіть її в більш затемнене місце.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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