Очищує повітря та нейтралізує токсичні сполуки: яку рослину варто придбати додому, якщо маєте алергію на пил
Кімнатні рослини не тільки прикрашають інтер'єр, але й мають ряд корисних властивостей. Зокрема, деякі з них поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень, що покращує якість повітря в приміщенні.
Про це пише Радіотрек.
Однією з найбільш ефективних рослин для очищення повітря є трава Штернберга. Вона здатна нейтралізувати такі шкідливі речовини, як ацетон, аміак, бензол, формальдегід. А насичено-зелене листя усуває бактерії та вловлює пил.
Трава Штернберга є невибагливою рослиною, яка не вимагає особливого догляду. Вона добре росте в помірно освітленій кімнаті при температурі +15-20 градусів Цельсія. Поливати її потрібно помірно, 1 раз у 2-3 дні влітку та 1 раз на тиждень взимку. Для вирощування трави Штернберга підійде універсальний ґрунт.
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Якщо ви хочете, щоб у вашому домі було чисте та здорове повітря, то трава Штернберга - це відмінний вибір. Ця рослина не тільки прикрасить ваш інтер'єр, але й допоможе вам зберегти здоров'я.
Ось кілька додаткових порад щодо догляду за травою Штернберга:
- Регулярно обприскуйте листя рослини водою, щоб підвищити вологість повітря навколо неї.
- Раз на місяць підгодовуйте траву Штернберга комплексним добривом для кімнатних рослин.
- Якщо рослина почала втрачати листя, це може бути ознакою того, що вона отримує занадто багато світла або тепла. Перемістіть її в більш затемнене місце.
Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.
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