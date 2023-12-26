Обов'язково додайте в раціон після 50 років: Як какао впливає на здоров'я літніх людей

Какао – це смачний і ароматний напій, який люблять люди всіх віків. Але мало хто знає, що він також має безліч корисних властивостей, особливо для людей зрілого віку.

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Однак, як і будь-який інший продукт, какао має деякі протипоказання, пише ТСН. Його не слід вживати людям, які мають непереносимість кофеїну, а також людям з виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки, захворюваннями печінки або жовчного міхура, аритмією або високим артеріальним тиском. Добова норма споживання какао для людей зрілого віку становить 20-30 грамів.

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Завдяки великому вмісту антиоксидантів, какао допомагає:

Знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця та інсульт;

Знизити рівень "поганого" холестерину в крові;

Нормалізувати рівень цукру в крові;

Запобігти розвитку раку;

Покращити роботу мозку і пам'ять;

Зміцнити імунітет;

Покращити стан шкіри.

Також какао містить магній, який необхідний для здоров'я серця, нервової системи та м'язів.

Ось кілька конкретних прикладів того, як какао може допомогти людям зрілого віку:

Зміцнення серця та судин. Какао допомагає знизити рівень "поганого" холестерину в крові, що зменшує ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Какао допомагає знизити рівень "поганого" холестерину в крові, що зменшує ризик розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Зниження ризику розвитку раку. Антиоксиданти, що містяться в какао, допомагають захистити клітини від пошкоджень, які можуть призвести до розвитку раку.

Антиоксиданти, що містяться в какао, допомагають захистити клітини від пошкоджень, які можуть призвести до розвитку раку. Покращення роботи мозку. Какао покращує кровопостачання мозку, що може допомогти поліпшити пам'ять, концентрацію та інші когнітивні функції.

Зміцнення імунітету. Какао містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від інфекцій.

Какао містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від інфекцій. Покращення стану шкіри. Антиоксиданти, що містяться в какао, допомагають захистити шкіру від вільних радикалів, які можуть призвести до передчасного старіння шкіри.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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