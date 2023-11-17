Звертайте увагу на запах та матеріал: як правильно обирати ялинкові прикраси, щоб не нашкодити здоров‘ю

Під час покупки ялинкових прикрас, обов'язково зверніть увагу на склад виробів і оцініть їхній запах, оскільки низькоякісні іграшки можуть викликати хімічне ураження або алергічні реакції. Деякі вироби можуть містити токсичні речовини, що, хоч і в малих концентраціях, але накопичуються в організмі та становлять небезпеку, особливо це стосується звичайних пластикових прикрас.

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Про це пише ТСН.

Якщо відчувається різкий запах від пластикових іграшок, краще утриматися від їхньої покупки, оскільки це може бути шкідливим для організму. Те ж саме стосується гірлянд – вони не повинні мати неприємного запаху, нагріватися або виглядати неякісно.

Медики рекомендують уникати новорічних іграшок із скла у будинках з малими дітьми або домашніми тваринами. Небезпека полягає не лише в тому, що прикраса може розбитися, але і в тому, що дитина може проковтнути уламки скла.

Також звертайте увагу на зовнішній вигляд ялинкових іграшок: краще обирати ті, які мають однорідну структуру і відсутні бусинки та дрібні деталі, які можуть бути небезпечними для дітей. Уникайте покупки прикрас, які залишають сліди блискіток або фарби на руках.

Під час розміщення іграшок і гірлянд на ялинці переконайтеся, що вони недоступні для малюка.

Нагадаємо, ми вже писали, які мультфільми можна подивитись на Новий Рік.

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