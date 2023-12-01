Обов’язково здійсниться: як правильно загадувати бажання у новорічну ніч

Новорічна ніч – час, коли ми загадуємо бажання з надією на їх здійснення. Але для цього слід дотримуватися певних правил, які підвищать ймовірність втілення ваших мрій.

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ТСН підказав декілька методів:

Годинник

Бажання слід формулювати саме в опівніч. Заздалегідь підготуйте написане на аркуші паперу бажання, формулюючи його чітко та позитивно. Наприклад, "Зустріти свою кохану людину" замість "Не залишитися самотнім/ою". О 00:00 промовте це бажання.

Ялинка

Ухопіть вершечок новорічної ялинки (незалежно від того, чи це жива, чи штучна) та вголос висловіть своє бажання. Легенько потрусіть вершечком з боку в бік і ще раз промовте свою фразу, вже про себе.

Віск

Вам знадобиться чиста тарілка, свічка та холодна вода. Запаліть свічку, тримайте її над тарілкою і краплями воску намалюйте широкий хрест. Під час цього повторюйте своє бажання. Доливайте воду до країв, повторюючи бажання, і промовте "Отче наш". Потім заховайте тарілку в безпечному місці. Коли вода висохне, бажання виконається.

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Папір

Напишіть бажання на невеликому аркуші паперу, а потім згорніть його чотири рази. Запаліть свічку і підпаліть папір. Коли він повністю згорить, розчиніть попіл у бокалі з шампанським. Опівночі випийте цей напій до дна.

Нагадаємо, ми вже писали, як прикрасити ялинку на Новий рік.

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