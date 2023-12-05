ukr
Русский
Суспільство

Про вас згадують або пліткують: Що означає, коли "горять" вуха та щоки

Ігор Романько

Що означає, коли горять вуха та щоки

Всім відомо, що почервонілі вуха можуть свідчити про те, що вас обговорюють. Однак що означає, коли горять щоки? В інтерпретації таких прикмет важливо враховувати різні фактори, такі як вік, стать, час доби та інші.

Щоб спростити розуміння, ми систематизували інформацію, повідомляє Ukr.Media. По-перше, гаряче обличчя може свідчити про те, що вас активно обговорюють. Щоб розібратися в ситуації, можна взяти золоте кільце без вставок і проковзати його по щоці. Темний слід може свідчити про лихослів'я або плітки, а червона смуга — про звичайні розмови, спогади або похвалу.

Читайте також: Народні вірування та забобони для залучення грошей

У деяких регіонах такий розділ ознак може відрізнятися. Деякі вважають, що будь-які згадки можуть призвести до негативних наслідків.

Прикмети для кожної половини обличчя

  1. Права сторона:
    • Горить права щока і вухо: Люди про вас згадують з любов'ю та чекають зустрічі.
    • Для дівчини це може означати сюрприз чи презент, а самотній жінці — таємного шанувальника.
  2. Ліва сторона:
    • Горить ліва щока і вухо: Може свідчити про негативні розмови, інтриги або призвести до зради з боку близької людини.

Прикмети за днями тижня

Поглянемо на трактування прикмет залежно від дня тижня:

  • Понеділок: Цікаві знайомства, якщо зумієте знайти спільну мову.
  • Вівторок: Можлива сварка з родичами.
  • Середа: Приємний вечір, можливо, з романтичним настроєм.
  • Четвер: Бажання провести час весело.
  • П'ятниця: Хороші новини.
  • Субота: Зустріч зі старими друзями.
  • Неділя: Відпочинок в хорошій компанії або позитивні рішення.

Прикмети за часом доби

Декілька версій тлумачень, залежно від часу доби:

  • Вранці: Образився чоловік або з'явився таємний шанувальник.
  • Вдень: Люди проявлять романтичний інтерес або виникне неприємна ситуація.
  • Ввечері: Очікується старий знайомий або приємна зустріч.
  • Вночі: Помста або залицяння від начальника.

Прикмети за віком та статтю

  • Для жінок:
    • Молодим дівчатам призначається довгоочікувана зустріч з коханим.
    • Самотній жінці — можливе запрошення на рандеву, але й ризик пліток.
  • Для чоловіків:
    • Права сторона може означати надбавку до зарплати або підвищення по службі.
    • Ліва сторона — ризик збитків, неприємностей чи сварок.

Нейтралізація прикмет

Найпростіший спосіб — голосно перераховувати знайомих. При вимові потрібного імені жар зменшиться, а почервоніння спаде. Також можна використовувати традиційні методи, такі як тертя обличчя подолом спідниці або вмивання святою водою.

Пам'ятайте, що віра в прикмети — це особистий вибір, і важливо не втрачати глузду в пошуках ознак у повсякденному житті.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СуспільствоПрикмети