О котрій слід снідати, обідати та вечеряти, щоб ефективно худнути: поради дієтологів

Звичайно, дієта, що складається з продуктів, які спалюють жир, відіграє ключову роль у схудненні. Але дослідження показують, що час вживання їжі також має значний вплив на ваш метаболізм та відчуття голоду протягом дня.

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Дотримання режиму харчування – це не лише про схуднення, але й про загальне здоров'я та самопочуття. Слухайте своє тіло та їжте, коли відчуваєте голод. Збалансуйте свій раціон харчування та ведіть активний спосіб життя.

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Ось оптимальний час для трьох основних прийомів їжі:

Сніданок: 7:00 – 7:11

Обід: 12:38

12:38 Вечеря: 18:00 – 18:14

Чому саме цей час?

Сніданок: Ранній сніданок запускає ваш метаболізм після сну, дає вам енергію на першу половину дня та допомагає контролювати апетит.

Ранній сніданок запускає ваш метаболізм після сну, дає вам енергію на першу половину дня та допомагає контролювати апетит. Обід: Прийом їжі в цей час забезпечує вас енергією протягом дня та запобігає переїданню ввечері.

Прийом їжі в цей час забезпечує вас енергією протягом дня та запобігає переїданню ввечері. Вечеря: Рання вечеря дає організму час на перетравлення їжі перед сном, що покращує якість сну та запобігає накопиченню жиру.

Що стосується перекусів:

Найкращий час: 11:01, 15:14 та 21:31 – коли ви можете відчувати легкий голод.

11:01, 15:14 та 21:31 – коли ви можете відчувати легкий голод. Рекомендовані перекуси: Продукти, багаті на клітковину та білок, щоб довше відчувати ситість.

Що робити, якщо ви "сова"?

Снідайте не пізніше, ніж через годину після пробудження.

Розподіліть прийоми їжі протягом дня, щоб зберегти енергію.

Намагайтеся дотримуватися регулярного режиму харчування, якщо це дозволяє ваш ритм життя.

Не рекомендується пропускати прийоми їжі, адже це може призвести до переїдання та порушення метаболізму та Їсти пізно ввечері, адже це може негативно вплинути на ваш сон.

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