Про що сигналізує організм, коли хочеться їсти на ніч

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Апетит ближче до ночі – нерідка скарга від пацієнтів. У медичному середовищі такий вечірній жор більш відомий під назвою - СІНДРОМ НІЧНОГО ХАРЧУВАННЯ.

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Многие воспринимают ночную еду, как своеобразную адаптацию организма к определенному режиму работы. Тем более, если с утра нет аппетита и времени, а вечером есть все: и аппетит, и время. Но на самом деле, это не адаптация к сбитым циркадным ритмам, а проявления заболевания, которое называется Night eating syndrome (NES) и входит в классификатор психических заболеваний. Регулярная еда на ночь - это не просто шалость, а серьезный сигнал о состоянии, которое может прогрессировать.

СНП был впервые описан в 1955 году и совмещает в себе психические, пищевые нарушения + нарушения режима дня и стрессовые факторы. СНП страдают люди, потребляющие более 1/2 своей суточной нормы пищи в промежутке между ужином и завтраком следующего дня. Также они могут часто прерывать сон ради ночных перекусов, а утром приходится игнорировать завтрак, примерно до обеда, пока не появится аппетит.

Второй важный признаком СНП - нарастающие ближе к ночи постоянные тревожность, подавленность и эмоциональная напряженность (растёт кортизол, падает серотонин).

Считается, что не более 9% населения страдают от СНП, хотя мне кажется, что гораздо больше. При наличии данного синдрома естественно, что значительно нарушаются биологические ритмы, гормональный фон и в целом обмен веществ. Чем ближе к вечеру, тем сильнее нарастает состояние эмоциональной гипогликемии, образуется "серотониновая яма".

У здорового человека в ночное время вырабатывается мелатонин, позволяющий благополучно заснуть. А при СНП уровень гормонов мелатонина и лептина становятся ниже, уровни кортизола и инсулина выше.. так нарушается эндокринная регуляция голода, именно поэтому и растёт аппетит к ночи.

Таким образом СНП – это комплексное расстройство, в основе которого лежит игнорирование циркадных ритмов, режима сна/отдыха.

Обычная жалоба страдающих от СНП: "Если я не поем, то не смогу уснуть." Некоторое пациенты даже принимали это проявление за вариант нормы..