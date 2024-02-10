Чи потрібно зливати воду з бойлера та як часто це робити: відповідь здивує

Власники водонагрівачів мріють про одне: довгу та безперебійну роботу приладу. І, окрім дотримання інструкцій з експлуатації, їм на допомогу приходить проста, але дієва процедура - злив води.Регулярне звільнення бойлера від води несе в собі ряд переваг.

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Про це пише Телеграф.

Чому варто зливати воду з бойлера:

Продовжує термін служби. Накип та осад, що накопичуються, згубно впливають на роботу приладу. Злив води мінімізує їх утворення, тим самим продовжуючи життя бойлера.

Накип та осад, що накопичуються, згубно впливають на роботу приладу. Злив води мінімізує їх утворення, тим самим продовжуючи життя бойлера. Підвищує ефективність. Накип істотно знижує теплообмін, що призводить до збільшення енергоспоживання. Злив води та очищення бойлера роблять його роботу більш економною.

Накип істотно знижує теплообмін, що призводить до збільшення енергоспоживання. Злив води та очищення бойлера роблять його роботу більш економною. Запобігає поломкам. Накопичення осаду може призвести до протікання,пошкодження тенів та інших неприємних наслідків. Регулярний злив води мінімізує ризик таких проблем.

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Як часто це робити?

Фахівці рекомендують зливати та промивати водонагрівач щонайменше один раз на рік. Проте, частота може варіюватися залежно від декількох факторів:

Інтенсивність використання. Чим частіше використовується бойлер, тим швидше в ньому накопичується осад.

Чим частіше використовується бойлер, тим швидше в ньому накопичується осад. Об'єм бака. Чим він більший, тим більше осаду може в ньому накопичуватися.

Жорсткість води. У районах з жорсткою водою рекомендується зливати та промивати бойлер кожні 4-6 місяців.

У районах з жорсткою водою рекомендується зливати та промивати бойлер кожні 4-6 місяців. Вік бойлера. З часом потреба в очищенні стає частішою.

Ознаки, що говорять про термінову потребу очищення:

Іржава вода з крана.

Незвичайні звуки: хлопки, гуркіт, стукіт (можуть бути викликані накопиченням осаду).

хлопки, гуркіт, стукіт (можуть бути викликані накопиченням осаду). Непостійна температура води: вода не нагрівається до потрібного рівня або нагрівається нерівномірно.

Збільшення часу нагріву води.

Протікання.

Зниження напору води.

Зливати воду з бойлера - не складно!

Це не потребує спеціальних знань чи навичок. Дотримуючись інструкції з експлуатації вашого водонагрівача, ви легко зможете провести цю процедуру.

Нагадаємо, ми вже писали, чи варто вимикати бойлер, коли ви не вдома.

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