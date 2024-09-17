Чи потрібно поливати сад та город восени: дачники дали поради

Вересень часто радує нас теплою погодою, і багато городників все ще збирають урожай помідорів, перцю та інших овочів. Однак з приходом осені багато хто помилково вважає, що можна припинити полив. Розглянемо, чому важливо продовжувати зрошення восени та як це робити правильно. Про це пише Уніан.

Чому це важливо

Багато овочів все ще ростуть і дозрівають Вересень може бути посушливим Молоді рослини потребують вологи для розвитку кореневої системи

Що поливати

Помідори, огірки, перець, баклажани, кабачки

Зелень

Морква і буряк (припиняють за 1-2 тижні до збору врожаю)

Як часто поливати

1-2 рази на тиждень, залежно від:

Стану рослин



Вологості ґрунту



Погодних умов

Особливості осіннього поливу

Помірніший, ніж влітку

У прохолодну погоду поливають вранці

Вода має бути теплішою за повітря

Норму поливу зменшують, але не припиняють повністю

Важливість осіннього поливу дерев

Допомагає рослинам краще перенести зиму

Запобігає висушуванню та обмерзанню

Захищає від сонячних опіків навесні

Як визначити необхідність поливу

Викопайте ямку глибиною 30-50 см між деревами Візьміть жменю землі та сформуйте грудку Покладіть грудку на папір і оцініть слід: Вологий слід - полив не потрібен

Немає сліду, але грудка волога - зменшений полив

Грудка розсипається - повноцінний полив

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Норми поливу для дерев

1-2 роки: близько 4 відер води

5-6 років: 6-7 відер води

10 років і старше: до 10 відер

Коли припиняти полив

Зазвичай у жовтні-листопаді

Після опадання листя

При температурі повітря 2-3°С

Важливі зауваження

Не перестарайтеся з поливом - надмірна вологість може зашкодити рослинам

Ранній полив може спровокувати ріст пагонів, що погіршить зимостійкість

Адаптуйте полив до конкретних умов вашого саду та городу

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти пізній врожай та підготувати ваш сад і город до зимового періоду, забезпечивши здоров'я та продуктивність рослин у наступному сезоні.

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