Чи потрібно поливати сад та город восени: дачники дали поради
Вересень часто радує нас теплою погодою, і багато городників все ще збирають урожай помідорів, перцю та інших овочів. Однак з приходом осені багато хто помилково вважає, що можна припинити полив. Розглянемо, чому важливо продовжувати зрошення восени та як це робити правильно. Про це пише Уніан.
Чому це важливо
- Багато овочів все ще ростуть і дозрівають
- Вересень може бути посушливим
- Молоді рослини потребують вологи для розвитку кореневої системи
Що поливати
- Помідори, огірки, перець, баклажани, кабачки
- Зелень
- Морква і буряк (припиняють за 1-2 тижні до збору врожаю)
Як часто поливати
- 1-2 рази на тиждень, залежно від:
- Стану рослин
- Вологості ґрунту
- Погодних умов
Особливості осіннього поливу
- Помірніший, ніж влітку
- У прохолодну погоду поливають вранці
- Вода має бути теплішою за повітря
- Норму поливу зменшують, але не припиняють повністю
Важливість осіннього поливу дерев
- Допомагає рослинам краще перенести зиму
- Запобігає висушуванню та обмерзанню
- Захищає від сонячних опіків навесні
Як визначити необхідність поливу
- Викопайте ямку глибиною 30-50 см між деревами
- Візьміть жменю землі та сформуйте грудку
- Покладіть грудку на папір і оцініть слід:
- Вологий слід - полив не потрібен
- Немає сліду, але грудка волога - зменшений полив
- Грудка розсипається - повноцінний полив
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Норми поливу для дерев
- 1-2 роки: близько 4 відер води
- 5-6 років: 6-7 відер води
- 10 років і старше: до 10 відер
Коли припиняти полив
- Зазвичай у жовтні-листопаді
- Після опадання листя
- При температурі повітря 2-3°С
Важливі зауваження
- Не перестарайтеся з поливом - надмірна вологість може зашкодити рослинам
- Ранній полив може спровокувати ріст пагонів, що погіршить зимостійкість
- Адаптуйте полив до конкретних умов вашого саду та городу
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти пізній врожай та підготувати ваш сад і город до зимового періоду, забезпечивши здоров'я та продуктивність рослин у наступному сезоні.
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