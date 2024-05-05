Потрібна харчова плівка: незвичний спосіб позбутися засмічення в унітазі

Засмічений унітаз - це неприємна ситуація, з якою може зіткнутися кожен. Змивши воду, ви очікуєте, що все зникне, але замість цього вода піднімається в чашу, сигналізуючи про проблеми з трубами.

Не варто впадати в паніку, адже існують прості та доступні способи прочистити унітаз без виклику сантехніка. Існує багато причин засмічення унітаза: забитий вентиляційний отвір, неправильне встановлення або змив, пошкоджені труби, занадто багато паперу, що застряг у трубах, утворення вапняного нальоту.

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Як прочистити унітаз за допомогою харчової плівки

Цей метод може здатися дивним, але він дійсно працює. Вам знадобиться лише харчова плівка.

Накрийте чашу унітаза двома або трьома шарами харчової плівки, щільно притиснувши її до країв, щоб не залишалося повітря. Змийте воду. Плівка почне набухати під тиском води. Обережно натисніть на неї руками. Тиск, що створюється, допоможе прочистити засмічення. Зніміть плівку та викиньте її. Ваш унітаз має бути знову чистим і готовим до використання.

Альтернативні методи усунення засмічення в унітазі:

Миючий засіб: налийте пів склянки рідкого миючого засобу в чашу унітаза. Завдяки своїй слизькій консистенції, миючий засіб допоможе змити засмічення.

Окріп: залийте в чашу унітаза окріп. Це схоже на метод очищення раковин, і окріп може бути ефективним для прочищення засмічення, особливо якщо його використовувати після миючого засобу.

Харчова сода та оцет: засипте в чашу унітаза склянку харчової соди, а потім додайте склянку білого оцту. Ця суміш утворює піну, яка може розчинити засмічення.

Якщо засмічення не вдається прочистити за допомогою цих методів, можливо, вам дійсно знадобиться допомога сантехніка.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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