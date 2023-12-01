Потрібен шматочок хліба: як швидко та якісно очистити м'ясорубку від жиру
М'ясорубка – незамінний помічник на кухні. Але після її використання часто виникає проблема: як швидко й ефективно почистити її від жиру та застряглих в решітці шматочків продуктів.
Просте миття вручну під краном може бути недостатнім, але є способи, що допоможуть вам впоратися із забрудненим кухонним гаджетом. Фахівці з MoYo назвали кілька простих і ефективних способів, які допоможуть вам швидко і без проблем очистити м'ясорубку.
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Як почистити м'ясорубку від жиру хлібом або картоплею
Один з найпростіших і дієвих способів – використовувати хліб або картоплю. Хлібний м'якуш чудово вбере жир, а картопля допоможе виштовхнути жили, які намоталося на шнек.
Щоб почистити м'ясорубку хлібом, потрібно відрізати шматок хліба і пропустити його через прилад.Повторіть процедуру кілька разів, поки м'ясорубка не стане чистою.
Щоб почистити м'ясорубку картоплею, потрібно взяти очищену картоплину, порізати на шматочки й перекрутити.
Як очистити решітку м'ясорубки
Спробуйте використати сірник, бо зубочистку. Потрібно просто проткнути дірочки диска і виштовхнути залишки м'яса.
Стара зубна щітка з жорстким ворсом також допоможе відчистити решітку від залишків фаршу.
Цибуля або картопля: пропустіть через м'ясорубку очищену і вимиту цибулину або картоплину: вони проштовхнуть залишки фаршу через решітку. Після цього мити її буде простіше.
Ці прості поради допоможуть вам швидко та ефективно почистити м'ясорубку і продовжити термін її служби.
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