Нове дослідження спростовує музичну теорію Піфагора

Нове дослідження, проведене вченими з Кембриджського університету, Прінстона та Інституту емпіричної естетики Макса Планка, кидає виклик теорії музики давньогрецького філософа Піфагора.

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Піфагор стверджував, що "співзвуччя", приємне за звучанням поєднання нот у музиці, створюється особливою взаємодією між простими числами, пише GreekReporter.

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Однак дослідники показали, що люди не віддають перевагу акордам, які повністю відповідають піфагорійським співвідношенням. Ці співвідношення втрачають свою роль, коли люди слухають менш звичні західним музикантам інструменти, такі як гонги та бонанги.

Дослідники створили онлайн-лабораторію, де понад 4000 людей оцінювали приємність акордів.

Результати показали, що люди віддають перевагу акордам з невеликими відхиленнями від піфагорійського співвідношення.

"Існує багато видів гармонії, і різні культури розвивали різні гармонічні системи", – зауважили дослідники.

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