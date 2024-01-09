Група компаній Нова пошта змінює назву: чому ухвалили таке рішення

Група компаній Нова пошта, яка є одним з найбільших логістичних операторів України, повідомила про зміну назви на NOVA. Коли станеться ребрендинг, поки невідомо.

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Співвласник групи NOVA Вячеслав Климов зауважив: "За 23 роки ми стали справжнім лавмарком України. За цей час ми створили нові компанії та продукти, які дозволяють нашим клієнтам швидко, легко та безпечно доставляти будь-що".

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"Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth", – додав Климов.

Група NOVA складається з наступних компаній:

Нова пошта в Україні – доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту.

Nova Post Europe – компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів, забезпечуючи доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Нині відкрито представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія.

NovaPay – небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу.

Nova Global – компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними онлайн маркетплейсами. Supernova Airlines – надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу.

ІТ-компанія Nova Digital – це потужний виробник вебдодатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості на них.

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