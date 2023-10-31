Ніхто їх не хоче: шість найгірших подарунків на день народження

Експертка з подарунків назвала найгірші дарунки, які отримують іменники. Від цих речей краще відмовитися, окрім тих випадків, якщо у вас це попросили.

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Про це Лія розповіла у своєму TikTok (@leahsgiftguide). Вона зауважує, що люди можуть дякувати, але такі дарунки їх не порадують.

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1. Косметика

Косметика для макіяжу може бути влучним подарунком або провальним.

"Якщо ви не знаєте, що вони носять, або якщо у них шкірна алергія, я б утрималася від того, щоб подарувати це", – розповіла Лія.

За її словами, дійсно можна подарувати те, чим вони користуються або що у них закінчується. Проте щось випадкове краще не дарувати, якщо про це вас не просили. Існує ризик, що ця річ просто опиниться у смітнику, в гіршому випадку – у людини може виникнути алергія або висип.

Експертка радить обирати на подарунок щось пов'язане з красою, то це красива заколка, заколка для волосся чи шовкова гумка для волосся.

2. Книги для самодопомоги

Книги для самодопомоги – це те, що краще купувати самостійно. Незалежно від того, чи йдеться про організацію, прибирання чи інший спосіб мислення, це може надіслати неправильне повідомлення власнику. Єдиний виняток – якщо людина просить певну книгу.

Лія зауважила, що безпечнішим подарунок буде подарункова картка до книжкового з пачкою запашного розсипного чаю.

3. Персональний аромат

Парфуми й одеколон дорогі, і багатьом із нас подобається пробувати нові запахи. Однак, коли ви даруєте комусь особистий аромат на день народження, є велика ймовірність, що він не сподобається.

"У кожного різні вподобання, але не варто лише гадати", – зауважила експертка, додавши, що краще обрати те, чим вони користуються.

Ви також можете подарувати пробник духів, який містить невеликі флакони з різними ароматами. Таким чином, ваш одержувач зможе вирішити, на який з них піти ва-банк.

4. Абонемент у спортзал

Те, що ви хотіли б стати членом нового клубу пілатесу, не означає, що ваш друг чи член сім’ї це зробить.

"Уявіть собі, що ви отримуєте абонемент у спортзал, про який ви не просили, — подумайте, як ви можете відповісти", – сказала Лія. Це може виглядати як тихий спосіб заохотити людину більше тренуватися і зачепити її почуття в процесі.

5. Предмети, що змінюють зовнішній вигляд

Є маса продуктів, які підпадають під цю категорію: смужки для відбілювання зубів, засоби для автозасмаги, фарби для волосся тощо.

"Нещодавно хтось згадав, що їхній подрузі подарували ваучер на пластичну операцію", – згадала в одному з відео Лія.

Навіть якщо ви можете подумати, що робите комусь послугу, допомагаючи їм запастися тим, чим вони часто користуються, не даруйте це, якщо вони не попросять про це.

6 Засоби гігієни

Якщо ви даруєте засоби для гігієни, то одержував може подумати, що поточні речі не дуже гарні, або ж він неприємно пахне.

"Самогігієна включає такі речі, як дезодорант, засіб для вмивання обличчя та зубна паста", – пояснила Лія. Вона зазначає, що це інші продукти, ніж оздоровчі продукти, як-от модні лосьйони, губки, лаки для нігтів і засоби для миття тіла, на які хтось може не витрачати гроші для себе.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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