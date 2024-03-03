Ніколи не викидайте старий хліб: як приготувати хрусткі домашні сухарики (відео)

Смачний перекус може бути корисним та економним. Шкідливі магазинні снеки можна замінити на щось більш корисне.

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Спробуйте приготувати домашні сухарики за простим рецептом, який буде доволі економним та смачним. Ним поділилися на каналі Simply-delicious у youtube.com.

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Інгредієнти:

1/2 буханки хліба (білого або за вашим смаком)

3 столові ложки олії

чайна ложка копченої паприки

чайна ложка сушеного часнику

Сіль – на смак

Домашні сухарики з часником, як готувати:

Підготуйте хліб, поріжте його на невеликі шматочки бажаної форми. Якщо бажаєте, зріжте скоринку. Розігрійте духовку до 170 градусів. Розмістіть підготовлені шматочки хліба на пекарському пергаменті й підсушіть їх у духовці протягом 5 хвилин.

У цей час підготуйте заправку. Змішайте олію з копченою паприкою, сушеним часником і сіллю до свого смаку. Після підсушування сухариків, з'єднайте їх з заправкою та добре перемішайте. Поверніть суміш на пекарський пергамент і готуйте в духовці протягом ще 15-20 хвилин при тій же температурі.

За бажанням, сухарики можна просушити на сухій сковорідці.

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