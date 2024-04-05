Ніжне печиво 'Мадлен': ідеальне до чаю

Ніжне печиво у вигляді милих черепашок, що за смаком і текстурою нагадує бісквіт. М'яке, смачне, з легким ароматом лимона та медовою ноткою. Ідеальне до чаю!

ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ

50 гр меду

200 гр борошна

100 гр цукру

60 мл молока

3 яйця (150 г)

10 гр розпушувача

200 гр вершкового масла (помадка)

цедра одного лимона

стручок ванілі

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Для приготування печива Мадлен збиваємо розм'якшене вершкове масло (помадку) з цукром, міксером або ручним віночком протягом декількох хвилин.

Крок 2

Додаємо у збиту помадку, що посвітліла, яйця, тепле молоко і мед.

Крок 3

Потім борошно змішуємо з розпушувачем, насінням ванілі, цедрою лимона та сіллю.

Крок 4

За допомогою кондитерського мішка або ложки викладаємо тісто у форму "Мадлен" і випікаємо при температурі 170°С від 8 до 20 хвилин. Якщо у вас силіконові форми, то їх змащувати жиром не потрібно, тому що в самому тесті великий вміст вершкового масла. При випіканні будьте уважні, тому що мед у випічці, потрапляючи в духовку, дуже швидко забарвить мадленки в золотистий колір.

Класична форма "Мадлен" зроблена у вигляді стулок раковини. Думаю, нічого страшного не станеться, якщо ви приготуєте це печиво у будь-якій іншій невеликій формі.

Крок 5

Смачного!