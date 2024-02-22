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Неймовірно соковите: як правильно приготувати куряче філе

Ігор Романько

Як готувати куряче філе, щоб воно залишалося соковитим

Куряче філе – універсальний продукт, який можна приготувати на будь-який смак. Проте, часто воно виходить сухим, що псує все задоволення від страви. На щастя, є простий секрет, як зробити куряче філе соковитим та ароматним – маринування.

Завдяки цьому простому рецепту Олександра Огороднікова ви зможете приготувати соковите та ароматне куряче філе, яке стане справжньою окрасою вашого столу.

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Інгредієнти:

  • 1 кг курячого філе
  • 1 л води
  • 50 г солі
  • 50 г цукру
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 2 лаврові листки
  • 10 горошин чорного перцю
  • 1 гілочка розмарину
  • 1 гілочка чебрецю

Приготування:

  1. У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, нарізану цибулю, подрібнений часник, перець, лавровий лист, розмарин та чебрець.
  2. Доведіть маринад до кипіння, а потім повністю охолодіть.
  3. Залийте куряче філе процідженим маринадом та поставте в холодильник на 5-7 годин.
  4. Вийміть філе з маринаду, обсушіть паперовим рушником.
  5. Обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки.
  6. Доведіть до готовності в духовці або на грилі.

Порада:

  • Для більш насиченого смаку можна додати до маринаду інші спеції та трави, наприклад, паприку, куркуму, орегано або базилік.
  • Час маринування може варіюватися від 2 годин до доби. Чим довше філе буде маринуватися, тим більш соковитим воно буде.
  • Не перетримуйте куряче філе на вогні, щоб воно не стало сухим.

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