Невдачі у сім‘ї та неприємності: до чого веде втрата обручки чоловіком

Обручка є символом шлюбу та сімейного щастя. Втрата цієї прикраси може викликати у багатьох людей тривогу та страх перед можливими неприємностями.

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За народними прикметами, втрата обручки чоловіком віщує йому неприємності в побуті та сім’ї. Це можуть бути хвороби, проблеми на роботі, а також розпад шлюбу. Про це пише Ukr.media.

Згідно з прикметами, кщо чоловік загубив обручку, то це обіцяє йому неприємності й невдачі в побуті та сім’ї.

Прикмети, пов’язані з втратою прикраси, вказують на можливі хвороби, проблеми на роботі, розпад шлюбу.

Якщо втрата сталася до весілля, то це може бути знаком того, що шлюб буде невдалим. У такому випадку молодятам варто відкласти весілля, щоб краще пізнати одне одного та уникнути можливих сварок та розчарувань.

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Однак є й інші прикмети, які трактують втрату обручки як знак нового етапу у стосунках, який зміцнить їх. У такому випадку не варто засмучуватися, а спробувати побачити в цьому позитивний знак.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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