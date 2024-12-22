Неприємності будуть переслідувати весь рік: що не можна одягати на Різдво

Різдво — це особливе свято, яке об’єднує родину та наповнює дім радістю. Щоб у святковий день панували гармонія та любов, варто дотримуватись кількох традицій та обрядів.

Що не можна одягати на Різдво

Наші пращури вірили, що святковий одяг на Різдво має бути новим та світлим, з вишуканими орнаментами та оздобленнями. Обов’язковим елементом були вишиванки, розшиті пояси та національний верхній одяг. Про це пише Главред.

Сучасні стилісти також радять обирати одяг світлих відтінків. Темні або чорні речі краще залишити для інших днів, адже вважається, що чорний колір символізує сум і траур. Щоб лихо обходило вашу родину стороною, надавайте перевагу світлим кольорам.

Різдвяні традиції, які приносять добробут

Прибирання перед святом. До Різдва важливо навести лад у домі, щоб очистити його від негативної енергії. Мир і спокій. Слід уникати конфліктів, зберігати теплі стосунки з близькими та пробачити кривдникам. Парна кількість гостей. За святковим столом має бути парна кількість людей. Якщо гостей непарна кількість, потрібно поставити одну додаткову тарілку. Запалювання свічок. Свічки та вогонь у каміні символізують світло, добробут і тепло у родині.

Читайте також: Посівалки на Старий Новий рік для дорослих та дітей

Чи можна зустрічати Різдво у чорному?

Зустрічати Різдво в чорному категорично не радять. Народні прикмети стверджують, що темний одяг на світле свято може накликати невдачу. Вибирайте гарні вбрання світлих кольорів, що символізують чистоту, надію та нові починання.

Духовний аспект святкування

На Різдво рекомендується відвідати церкву та взяти участь у Божественній літургії. Якщо це неможливо, можна помолитися вдома перед іконами та запалити свічку.

Дотримуючись цих традицій, ви наповните свій дім миром, радістю та благополуччям на весь наступний рік.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!