Неслухняні та вперті: кінолог назвав топ порід собак, які вимагають особливої уваги

Деякі собаки вимагають особливої уваги, догляду та часу, тому не всім вони підходять. Перед тим як завести чотирилапого друга, варто врахувати особливості його характеру та потреби. Ветеринар Амір Анварі у TikTok розповів, які породи можуть не "ужитися" з певним стилем життя.

Такса Хоча такси часто стають чудовими компаньйонами, вони можуть бути впертими, надмірно гавкати вночі та страждати від сильної тривожності через розлуку з господарем. До того ж ці собаки мають схильність до проблем із хребтом і надмірної ваги.

Французький бульдог Ця порода відома своєю чарівною зовнішністю, але власникам доведеться зіткнутися з безліччю викликів. Французькі бульдоги часто мають проблеми з диханням, шкірою та загальним здоров’ям. Крім того, утримання цієї породи є дорогим, через що Анварі не рекомендує її.

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Бельгійська вівчарка малінуа Експерт порівняв цю собаку з "машиною". Без належного догляду, фізичної активності та розумової стимуляції бельгійська вівчарка може стати руйнівною.

Бордер-колі Ці собаки надзвичайно енергійні й милі, але вимагають значної уваги, фізичної активності та розумових завдань. Їхній догляд може бути обтяжливим для недосвідченого господаря.

Лабрадор Лабрадори відомі своєю доброзичливістю, однак вони схильні до ожиріння через любов до їжі. Цій породі потрібен активний спосіб життя і сильний господар, який забезпечить необхідний рівень фізичних навантажень.

Перед тим як завести собаку, варто ретельно вивчити потреби обраної породи, аби забезпечити їй комфортне життя та уникнути труднощів.

Нагадаємо, раніше експерти порадили кращі породи собак для початківців.

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