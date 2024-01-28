Деякі українці зможуть отримати надбавки до пенсії: як оформити

Пенсія – це важливе джерело доходу для людей похилого віку. Її розмір залежить від багатьох факторів, таких як стаж роботи, розмір заробітної плати та вік.

Відео дня

Однак, крім основної пенсії, пенсіонери можуть отримувати різні надбавки та доплати, які можуть значно збільшити їхній дохід. У статті сайту help.hvylya.net розповімо про деякі з цих надбавок та доплат, а також про те, як їх оформити.

Читайте також: Які пенсійні виплати виросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Надбавки за звання "Почесний донор України":

Звання "Почесний донор України" надається громадянам, які безкоштовно здали: 40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу; 60 доз плазми.

Наразі розмір надбавки для почесних донорів становить 10% від прожиткового мінімуму, що еквівалентно 292 гривням.

Інші надбавки до пенсії:

За віком: від 70 до 74 років - 300 гривень; від 75 до 79 років - 456 гривень; від 80 років - 570 гривень.

За додатковий стаж: 1% від нарахованої пенсії за кожен "зайвий рік", але не більше 20,9 грн. за кожний рік. Йдеться про стаж, понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

За дітей: 150 гривень на місяць за самостійне виховання дитини до 18 років. Для оформлення цієї доплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.



Оформлення надбавок:

Деякі надбавки, такі як за віком, нараховуються автоматично.

Інші, такі як за додатковий стаж або за дітей, потрібно оформлювати у Пенсійному фонді України.

Для оформлення надбавки вам знадобиться: Паспорт; Ідентифікаційний код; Документи, що підтверджують ваше право на надбавку.



Підвищення прожиткового мінімуму:

Зростання прожиткового мінімуму може призвести до збільшення деяких надбавок, наприклад, для почесних донорів.

Для отримання актуальної інформації про розміри надбавок та доплат, а також про порядок їх оформлення рекомендується звертатися до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!