Негативне мислення робить людину безпорадною: як позбутися

Коли виживання під загрозою, здається, що під загрозою виживання всього світу. І якщо цей період затягується, як зараз, наприклад, війна, колапс у всьому світі, то Кортизол мотивує кору головного мозку шукати докази небезпеки, а їх довкола ставок ставки. І наше негативне мислення зміцнюється автоматично.

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Негативное мышление помогает освободиться от ощущения угрозы выживанию, но у этого способа есть и побочный эффект.

Из-за негативного мышления внимание человека приковано к старым ожиданиям, так что он не видит новых опасностей и возможностей.

Негативное мышление делает человека беспомощным, поскольку он концентрируется на том, что не в состоянии контролировать, вместо того чтобы думать о том, что он способен изменить.

Негативное мышление может стать нашей привычкой.

Думаю вы и раньше замечали как отличаются люди с негативным и позитивным мышлением. У первых, всё плохо, всё не такое. У других, как бы не было тяжело или что бы не случалось, всегда транслируется девиз: "Это жизнь, прорвёмся!".

Жизнь это постоянный баланс. Постоянная смена хороших и негативных событий. И к этому пора начать относиться естественно. Когда плохо, грустим, злимся, плачем, орем…Когда хорошо: радуемся, благодарим, наслаждаемся. Так вот, вопреки всему, нам важно вырабатывать в себе Позитивное мышление.

Если вы заметили, что сейчас вам присуще больше негативное мышление, что тоже естественно в нынешней ситуации, то попробуйте короткую практику: каждые день, по 1 минуте, мыслите только позитивно. Вот прям засекайте минуту и перечисляйте все позитивное что есть в вашей жизни, не смотря ни на что. И вы почувствуете как через короткое время, для вас станет это нормой, вам станет легче, и вы достигните необходимого баланса для здоровья вашей психики.