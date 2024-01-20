Недоліки не потрібно буде маскувати: як доглядати за шкірою, щоб була ідеальна

Багато жінок вважають, що без декоративної косметики вони виглядають неохайно. Однак це не так.

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Доглянутий вигляд можна створити і без пудри, крему та інших косметичних засобів. Щоб досягти цього ефекту, важливо дотримуватися деяких рекомендацій. Про це пише Ukr.media.

Доглядайте за шкірою обличчя

Здорова, зволожена шкіра не потребує зайвого маскування. Вибирайте доглядові засоби, які підходять вашому типу шкіри. Особливу увагу приділіть шкірі навколо очей, де часто з'являється пігментація. Для її усунення можна використовувати засоби з вітаміном С.

Доглядайте за бровами

Красиві, акуратні брови - це основа доглянутого вигляду. Щоб брови були густими та здоровими, регулярно їх розчісуйте, використовуйте масла та сироватки для росту волосся.

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Правильно харчуйтеся

Здорове харчування забезпечує організм необхідними вітамінами та мінералами, які необхідні для здоров'я шкіри та волосся.

Достатньо відпочивайте

Відпочинок необхідний для відновлення шкіри та волосся.

Пийте багато води

Вода допомагає виводити токсини з організму, що також позитивно позначається на стані шкіри.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виглядати доглянуто і привабливо навіть без декоративної косметики.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити стан шкіри вдома.

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