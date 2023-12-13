Не знатимете щастя: Чому в домі заборонено тримати непарну кількість чашок

Щастя в сім’ї залежить від багатьох обставин. Насамперед варто назвати такі: відносини між подружжям, відносини між батьками та дітьми, рівень добробуту.

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Видання greenpost розповідає про незначний, на перший погляд, момент, який, згідно з повір’ями, може впливати на благополуччя домочадців. Йдеться про кількість чашок в домі.

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Згідно з прикметами, сім’я стане щасливою, якщо триматиме парну кількість чашок. Вважається, що в цьому випадку подружжя та їх діти рідко стикатимуться з труднощами. Ризик сварок та фінансових проблем стане мінімальним.

А от якщо кількість чашок буде непарною, то нічого хорошого чекати не варто. Тому якщо у вашому домі знаходиться саме така кількість чашок, варто купити ще одну.

Є ще один цікавий варіант: позбутися зайвої судини. За прикметами, не можна користуватися посудом із тріщинами, сколами та будь-якими іншими пошкодженнями.

У вашій квартирі – непарна кількість чашок, а серед них – одна пошкоджена? Терміново викиньте її! Тоді ви позбавитеся предмета, що приваблює нещастя, а заодно і зробите кількість чашок парним.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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