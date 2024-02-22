Не забрудняться після дощу: чим вимити вікна для ідеальної чистоти надовго

Досвідчені господині знають, що миття вікон – це лише півсправи. Справжня проблема – це зберегти їх чистими протягом довгого часу.

Відео дня

Проте, є простий лайфхак з сайду prostoway, який допоможе вам у цьому. Завдяки цьому лайфхаку ваші вікна будуть залишатися чистими протягом декількох місяців, навіть у дощову та брудну погоду.

Читайте також: Чому після миття вікон залишаються розводи: пояснення експерта та ефективний мийний засіб

Вам знадобиться:

1/2 склянки води

1 столова ложка кондиціонера для волосся

1 чайна ложка гліцерину

Інструкція:

Змішайте всі інгредієнти в мисці. Помийте вікно звичайним способом, використовуючи миючий засіб для вікон. Нанесіть на чисте, вологе скло розчин з розпилювача. Відполіруйте м'якою сухою ганчіркою до блиску.

Чому це працює?

Кондиціонер для волосся робить скло більш гладеньким, що ускладнює прилипання пилу та бруду.

Гліцерин створює захисний бар'єр на склі, який відштовхує воду та бруд.

Порада:

Для кращого результату використовуйте дистильовану воду.

Не використовуйте цей розчин на дзеркалах, адже він може залишати розводи.

Спробуйте цей лайфхак, і ваші вікна завжди будуть сяяти чистотою!

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!