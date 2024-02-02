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Не забувайте про зволоження: як доглядати за шкірою взимку

Ціхоцька Марія

Не забувайте про зволоження: як доглядати за шкірою взимку

З приходом холодів наша шкіра потребує особливого догляду, адже мороз, вітер та перепади температур негативно впливають на її стан. Щоб зберегти обличчя та тіло в гарному стані, важливо дотримуватися кількох простих правил. Застосовуйте їх регулярно і побачите позитивні зміни. Про це пише Telegraf.

Очищення:

  • Відмовтеся від жорстких засобів, які пересушують шкіру. Вибирайте м'який гель (для комбінованої та жирної шкіри) або зволожувальне молочко.
  • Регулярно використовуйте ензимний пілінг для обличчя, щоб видалити ороговілі клітини та покращити мікроциркуляцію.

Зволоження:

  • Замініть легкі креми на більш щільні та зволожуючі.
  • Наносите зволожувальні маски щонайменше раз на тиждень.

Тонізація:

  • Використовуйте тоніки без спирту, щоб зміцнити ліпідний бар'єр шкіри.

Захист капілярів:

  • Застосовуйте спеціальний крем для захисту капілярів, якщо у вас є схильність до куперозу.

Догляд за губами:

  • Перед виходом на вулицю наносите на губи живильний бальзам або гігієнічну помаду.

Догляд за тілом:

  • Регулярно використовуйте зволожувальне молочко або крем для тіла, щоб запобігти сухості та стягнутості шкіри.

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Ось ще кілька корисних порад:

  • Пийте багато води, щоб підтримувати шкіру зволоженою зсередини.
  • Вживайте продукти, багаті на вітаміни A, E і C, які необхідні для здоров'я шкіри.
  • Захищайте шкіру від сонця, навіть узимку.
  • Уникайте різких перепадів температур.
  • Не тріть і не розчісуйте шкіру, якщо вона свербить.
  • Якщо у вас виникли серйозні проблеми зі шкірою, зверніться до дерматолога.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

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