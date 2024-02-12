Не викидайте лушпиння від цибулі: Як зробити найкраще добриво для огірків
Хочете, щоб ваші огірочки давали рясний урожай? Забудьте про магазинні добрива. Спробуйте підживити їх цибулевим лушпинням – це екологічно чистий і дуже ефективний засіб.
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Як приготувати добриво:
- Зберіть 1 склянку цибулевого лушпиння.
- Залийте лушпиння 10 л води.
- Доведіть до кипіння і дайте настоятися кілька годин.
- Процідіть рідину.
Як використовувати добриво:
- Полийте огірки під корінь настоєм лушпиння.
- Повторюйте підживлення 1 раз на 2 тижні.
Результат:
- Міцна коренева система.
- Швидкий ріст огірків.
- Великий урожай.
- Захист від шкідників.
Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.
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