Не всі знають про це: які спеції найкраще підкреслюють смак м‘яса, риби та птиці

Спеції вносять унікальний смак у будь-яку страву. Але не завжди ми знаємо, які саме спеції найкраще підійдуть для тої чи іншої страви. Тому ТСН підготував невеличку шпаргалку, яка допоможе орієнтуватись у різноманітті спецій.

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М‘ясо

Всівиди перців додають йому неперевершеного смаку, а також рекомендується використовувати паприку, сушений часник, зіру, базилік, орегано, карі, куркуму, барбарис, імбир, майоран та мускатний горіх.

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Риба

Для риби ідеально підійдуть імбир, гірчиця, коріандр, кріп, чебрець, сушений часник та сушена цибуля. Також важливо не забувати про лавровий лист і лимонний сік, які додають особливий аромат та смак рибі.

Птиця

Розмарин, майоран, карі, чебрець, сушена цибуля та пастернак чудово поєднуються із стравами з курки чи індички. Замість готових сумішей із приправ, які містять багато солі і консервантів, рекомендується самостійно комбінувати приправи для досягнення ідеального смаку у стравах з птиці.

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