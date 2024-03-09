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Не проґавте момент: коли та як обрізати смородину навесні для великого врожаю

Ігор Романько

Як і коли обрізати кущі смородини у березні

Смородина – невибаглива ягода, але щоб вона радувала вас рясним урожаєм, їй потрібно трішки уваги, особливо на самому початку весни.

Перше, що потрібно зробити ранньою весною – обрізати кущі. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете отримати рясний урожай смородини. Про це пишуть у виданні УНІАН.

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Коли обрізати смородину?

  • До початку сокоруху, зазвичай на початку-першій половині березня.
  • У південних регіонах можна обрізати трохи раніше, у північних – трохи пізніше.

Що дає обрізка?

  • Видалення старих та хворих гілок робить кущ сильнішим.
  • Рослина не витрачає сили на непотрібні пагони, а краще плодоносить.
  • Обрізка покращує освітлення та провітрювання куща, що також сприятливо впливає на урожай.

Як правильно обрізати смородину?

  • Інструменти: гострий і чистий секатор.
  • Що видалити:
    • Сухі, зламані, криві та підмерзлі пагони.
    • Старі пагони темно-коричневого кольору.
    • Дуже тонкі та хворі гілки.
    • Пагони, які загущують кущ.

Формування куща:

  • Чорна смородина:
    • Однорічні пагони вкоротити на 10 см.
    • На дво-чотирирічних - залишити по 7 бруньок, решту зрізати.
  • Червона та біла смородина:
    • Залишити і молоді, і старіші пагони.
    • Зрізати дуже старі та хворі гілки, верхні невизрілі частини на пагонах, вовчки.

Особлива увага:

  • Бруньки:
    • Зріжте або відщипніть бруньки з дивним набряклим виглядом – це ознака брунькового кліща.
  • Серцевина гілки:
    • Зріз має бути зеленим.
    • Темна серцевина – ознака смородинної скляниці.
    • Отвір із трухою – личинки златки.
    • Уражені кущі обробіть від шкідників.

Після обрізки:

  • Спаліть старі, хворі гілки та уражені бруньки.
  • Підгодуйте кущі.
  • Обробіть від шкідників.

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