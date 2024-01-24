Не прикрасить жодну жінку: в який колір не варто фарбуватись

Багато жінок вважають, що темний колір волосся старить, а світлий, навпаки, молодить. Однак, як виявляється, це не завжди так.

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Стилістка Нікі Лазу стверджує, що занадто світлий колір волосся, який сильно контрастує з природним відтінком шкіри, може мати зворотний ефект. Про це пише Express.

"Якщо ваше волосся від природи не світле, занадто сильне мелірування або повне освітлення може підкреслити зморшки та тіні під очима, – каже вона. – Це може зробити вас старше, ніж ви є насправді".

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Замість того, щоб фарбуватися в яскравий блонд, стилістка радить вибрати більш м'які, натуральні відтінки, такі як карамельний, медовий, золотавий або полуничний. Ці кольори додадуть волоссю об'єму та сяйва, а також допоможуть приховати сивину.

"Якщо ви все ж таки хочете перефарбуватися в блондинку, краще вибрати золотистий балаяж, – каже Лазу. – Цей варіант допоможе вам залишитися ближче до природного кольору та підкреслити ваші кращі риси".

Експертка також радить не фарбувати волосся одним кольором, а використовувати кілька відтінків, які переходять один в одного. Це допоможе створити більш природний і молодий образ.

Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати правильний колір волосся:

Враховуйте свій природний відтінок шкіри. Якщо у вас світла шкіра, вам підійдуть теплі відтінки волосся, такі як золотистий, медовий або карамельний. Якщо у вас темна шкіра, вам підійдуть холодні відтінки волосся, такі як попелястий або коричневий.

Не бійтеся експериментувати з різними відтінками. Найкращий спосіб знайти ідеальний колір – це спробувати кілька варіантів.

Порадьтеся з досвідченим стилістом. Він допоможе вам вибрати колір, який підійде саме вам.

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