Не потребує укладки та підходить для тонкого волосся: основні переваги стрижки 'Скандинавский боб'

Стрижка боб вже багато років є однією з найпопулярніших серед жінок. Вона проста у догляді, підходить для будь-якого типу волосся і обличчя, і дозволяє створювати різні образи.

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Останнім часом особливою популярністю користується скандинавський боб. Ця стрижка має ряд переваг, які роблять її універсальною і актуальною для будь-якої жінки. Про це пише ТСН.

Переваги скандинавського боба

Практичність. Скандинавський боб не вимагає складного укладання. Досить вимити волосся і дати йому висохнути природним шляхом. Для додання додаткового обсягу можна використовувати засоби для укладання.

Універсальність. Скандинавський боб підходить для всіх типів волосся і обличчя. Він може бути як з чубчиком, так і без.

Стиль. Скандинавський боб виглядає стильно і сучасно. Він підходить для будь-якого випадку, від повсякденного до офіційного.

Особливості скандинавського боба

Скандинавський боб зазвичай стрижуть трохи нижче лінії підборіддя. Цей варіант стрижки візуально загострює обличчя і робить його стрункішим.

Іноді скандинавський боб стрижуть трохи довше. У цьому випадку передні пасма повинні бути не нижче рівня підборіддя. Це допоможе підкреслити овал обличчя.

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Як носити скандинавський боб

Скандинавський боб можна носити по-різному. Найпростіший варіант - укласти волосся природним чином. Для цього досить вимити волосся і дати йому висохнути природним шляхом.

Також скандинавський боб можна укладати з чубчиком. Чубчик може бути прямим, косим або асиметричним.

За допомогою засобів для укладання можна створити додатковий обсяг на волоссі. Для цього можна використовувати фен, брашинг і мус для укладання.

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