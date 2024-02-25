Не тільки всередині, а й зовні: як очистити сковорідку, щоб була як нова

Багато господинь мають на кухні старі сковороди з нагаром, які шкода викинути, але й готувати на них вже не приємно. Не поспішайте прощатися з таким посудом! Його можна легко відновити за допомогою доступних та безпечних методів.

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За допомогою цих практичних порад з сайту "Одна хвилина" ви зможете легко очистити сковороди від нагару та жиру, подарувавши їм друге життя.

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Очищення чавунної сковороди:

Чавунний посуд стійкий до жорсткого чищення, тому для видалення кіптяви та нагару можна використовувати щітку та жорсткі губки. Вам знадобиться лише два інгредієнти:

Сода: Посипте забруднену сковороду щільним шаром соди.

Оцет: Залийте соду оцтом, щоб вона просочилась.

Залийте соду оцтом, щоб вона просочилась. Залиште сковороду на 1 годину: За цей час хімічна реакція між содою та оцтом розм'якшить нагар.

За цей час хімічна реакція між содою та оцтом розм'якшить нагар. Видаліть нагар: За допомогою жорсткої щітки або губки легко видаліть розм'якшений нагар.

Очищення сковороди з антипригарним покриттям:

Посуд з антипригарним покриттям потребує більш делікатного догляду. Чистити його щіткою не можна, щоб не пошкодити покриття. Ось ефективний метод чищення:

Мильний розчин: Натріть чверть шматка господарського мила.

Натріть чверть шматка господарського мила. Додайте: 10 г солі, 10 г гірчичного порошку та 2 ст. л. нашатирного спирту.

10 г солі, 10 г гірчичного порошку та 2 ст. л. нашатирного спирту. Нанесіть суміш: На забруднену поверхню сковороди.

На забруднену поверхню сковороди. Залиште на 30 хвилин: Цього часу буде достатньо, щоб розчин розчинив жир та бруд.

Цього часу буде достатньо, щоб розчин розчинив жир та бруд. Промийте: Сковороду водою.

Очищення сковороди за допомогою крохмалю:

Цей метод підходить для будь-якого типу сковорідок.

Крохмальний розчин: Розведіть 100 г картопляного крохмалю в 2 л води.

Залийте сковороду: Розчином і поставте на вогонь.

Розчином і поставте на вогонь. Прокип'ятіть: Сковороду протягом 30 хвилин.

Сковороду протягом 30 хвилин. Видаліть бруд: Після кип'ятіння бруд легко відійде від сковороди.

Важливо:

Не використовуйте для чищення сковорідок абразивні чистячі засоби та металеві мочалки.

Не залишайте сковороди з нагаром надовго, адже його буде складніше видалити.

Регулярно чистіть сковороди, щоб запобігти накопиченню нагару.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити нагар.

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