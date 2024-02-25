Не тільки всередині, а й зовні: як очистити сковорідку, щоб була як нова
Багато господинь мають на кухні старі сковороди з нагаром, які шкода викинути, але й готувати на них вже не приємно. Не поспішайте прощатися з таким посудом! Його можна легко відновити за допомогою доступних та безпечних методів.
За допомогою цих практичних порад з сайту "Одна хвилина" ви зможете легко очистити сковороди від нагару та жиру, подарувавши їм друге життя.
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Очищення чавунної сковороди:
Чавунний посуд стійкий до жорсткого чищення, тому для видалення кіптяви та нагару можна використовувати щітку та жорсткі губки. Вам знадобиться лише два інгредієнти:
- Сода: Посипте забруднену сковороду щільним шаром соди.
- Оцет: Залийте соду оцтом, щоб вона просочилась.
- Залиште сковороду на 1 годину: За цей час хімічна реакція між содою та оцтом розм'якшить нагар.
- Видаліть нагар: За допомогою жорсткої щітки або губки легко видаліть розм'якшений нагар.
Очищення сковороди з антипригарним покриттям:
Посуд з антипригарним покриттям потребує більш делікатного догляду. Чистити його щіткою не можна, щоб не пошкодити покриття. Ось ефективний метод чищення:
- Мильний розчин: Натріть чверть шматка господарського мила.
- Додайте: 10 г солі, 10 г гірчичного порошку та 2 ст. л. нашатирного спирту.
- Нанесіть суміш: На забруднену поверхню сковороди.
- Залиште на 30 хвилин: Цього часу буде достатньо, щоб розчин розчинив жир та бруд.
- Промийте: Сковороду водою.
Очищення сковороди за допомогою крохмалю:
Цей метод підходить для будь-якого типу сковорідок.
- Крохмальний розчин: Розведіть 100 г картопляного крохмалю в 2 л води.
- Залийте сковороду: Розчином і поставте на вогонь.
- Прокип'ятіть: Сковороду протягом 30 хвилин.
- Видаліть бруд: Після кип'ятіння бруд легко відійде від сковороди.
Важливо:
- Не використовуйте для чищення сковорідок абразивні чистячі засоби та металеві мочалки.
- Не залишайте сковороди з нагаром надовго, адже його буде складніше видалити.
- Регулярно чистіть сковороди, щоб запобігти накопиченню нагару.
Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити нагар.
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