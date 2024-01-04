Не тільки підкова: Які речі притягують щастя та удачу до оселі

Наші предки вірили, що існують певні речі, які здатні притягнути щастя в оселю. Ці предмети ставили в домі або вішали при вході.

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Про це пише pmg.ua. Загалом, ці традиції є не лише даниною минулому, а й несуть у собі певний сенс. Віра в те, що вони приносять щастя та удачу, робить оселю затишнішою та щасливішою.

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Підкова: Практично кожен знає таку традицію, як повісити підкову над входом у будинок. Загалом підкова, вірили пращури, приносить удачу. Тому навіть зараз є люди, які ставлять її на чільне місце в оселі або при вході до неї.

Часник: Ще один символ, до якого зверталися в давнину – це часник. Люди вірили, що це сильний оберіг від злих духів. Навіть дотепер збереглася традиція ставити його на чотири кути столу. А ще часник символізує здоров’я, тому доброю традицією є повісити пучок у кутку під стелею.

Ще один символ, до якого зверталися в давнину – це часник. Люди вірили, що це сильний оберіг від злих духів. Навіть дотепер збереглася традиція ставити його на чотири кути столу. А ще часник символізує здоров’я, тому доброю традицією є повісити пучок у кутку під стелею. Мед: Аби в сім’ї було багатство, клали в домі мед. Так би мовити, щоб світлиця була повною чашею. Частували солодким смаколиком найбільш поважних гостей, відповідно, в майбутньому до такої сім’ї ставились з найбільшою пошаною.

Ікона: На чільному місці в кімнаті обов’язково має бути ікона. У всі часи молитва перед іконою є найсильнішим оберегом. В кожній українській оселі споконвіку всі її члени молилися перед святим зображенням та благали послати здоров’я та всіх гараздів.

На чільному місці в кімнаті обов’язково має бути ікона. У всі часи молитва перед іконою є найсильнішим оберегом. В кожній українській оселі споконвіку всі її члени молилися перед святим зображенням та благали послати здоров’я та всіх гараздів. Свічка: Ну і звичай, який дотепер є популярний – це зберігати освячену у храмі свічечку. У тривожні моменти, у періоди сильних гроз та бур зазвичай запалюють свічку та моляться біля неї. Зазвичай віряни цілий рік зберігають великодню та стрітенську свічки.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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