Не тільки неправильна температура: Експерти назвали поширені помилки під час прання, які псують постіль

Нікому не потрібна брудна постіль, але, на думку експертів, більшість людей недостатньо послідовні у пранні. Є чимало помилок пов’язаних із пранням.

Відео дня

Простирадла можуть неприємно пахнути після прання, у них можуть вицвітати кольори або пошкоджуватися тканина. Щоб цього уникнути, варто звернути увагу на чотири поширені помилки, повідомляє Express.co.uk.

Неправильний засіб для прання

Бавовняна постільна білизна не потребує спеціальних засобів для прання, за винятком дитячих простирадл. З іншого боку, тканини, такі як шовк, атлас і льон, слід чистити м’яким миючим засобом, який захищає натуральні волокна. Варто уникати використання відбілювача на простирадлах, а також не використовувати пом’якшувач тканини, який може пошкодити тканину.

Читайте також: Як швидко та легко висушити одяг у квартирі: поради

Занадто гаряче прання

Оскільки бавовна є досить міцним матеріалом, його найкраще прати при температурі від 40 до 60 градусів. Для кольорової і чорної постільної білизни вона становить максимум 40 градусів.

Перед використанням рекомендується ознайомитися з етикеткою постільної білизни. За словами професіоналів, марно прати простирадла при 90 градусах, оскільки це послаблює тканини.

Неправильне поводження з постільною білизною

Найкраще покласти комплект постільної білизни в пральну машину. Таким чином кольори збігаються, і ви перете все відразу.

Також важливо перед пранням вивернути постільну білизну навиворіт. Таким чином кольори та візерунки будуть захищені, а простирадла не так швидко зів’януть.

Неправильне сушіння

Фахівці рекомендують сушити кольорову постільну білизну на повітрі, щоб вона не втратила свого блиску. Хоча сушіння на повітрі займає трохи більше часу, воно не пошкодить постільну білизну.

Нагадаємо, ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!