Не тільки грошове дерево: Які кімнатні рослини приваблюють до оселі фінанси та достаток

Грошове дерево, або товстянка – це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка вважається символом достатку і фінансового успіху.

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Однак, не тільки товстянка може залучити гроші в будинок. Є ще кілька рослин, які мають подібну силу. Про них розповів 24 канал.

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Заміокулькас, або доларове дерево – це ще одна рослина, яка вважається символом достатку. Вона невибаглива в догляді і легко розмножується живцями. Однак, заміокулькас отруйний, тому його не варто ставити в місцях, де можуть гратися діти або домашні тварини.

Сансевієрія , або тещин язик – це ще одна поширена кімнатна рослина, яка також вважається символом достатку. Вона очищає повітря і створює в будинку затишок.

, або тещин язик – це ще одна поширена кімнатна рослина, яка також вважається символом достатку. Вона очищає повітря і створює в будинку затишок. Драцена – це рослина, яка, за словами езотериків, приваблює не тільки багатство, а й удачу. Вона має вигляд пальми і стильно доповнює інтер'єр. Драцена також допомагає людині залишатися енергійною та бадьорою.

– це рослина, яка, за словами езотериків, приваблює не тільки багатство, а й удачу. Вона має вигляд пальми і стильно доповнює інтер'єр. Драцена також допомагає людині залишатися енергійною та бадьорою. Філодендрон – це довговічна рослина, яка не потребує особливого догляду. Вона вважається символом вогню і допомагає залучити в будинок удачу та успіх.

– це довговічна рослина, яка не потребує особливого догляду. Вона вважається символом вогню і допомагає залучити в будинок удачу та успіх. Пахіра – це екзотична рослина, яка також вважається символом достатку. Вона має яскраве забарвлення і добре виглядає в будь-якому інтер'єрі.

Якщо ви хочете залучити в будинок достаток, ви можете вибрати одну або кілька з цих рослин. Однак, важливо пам'ятати, що багатство не приходить само собою. Потрібно також працювати і докладати зусиль для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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