Не поспішайте викидати: яєчна шкарлупа може стати гарним добривом для городу

Знавці садівництва розуміють цінність яєчної шкарлупи як добрива для рослин, як у приміщенні, так і на городі. Проте, просте розкидання шкарлупи між грядками не приносить бажаного ефекту, адже для активації її корисних властивостей потрібно здійснити певні дії.

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Щоб шкарлупа стала ефективним добривом, необхідно виконати кілька простих процедур, які дозволять їй віддавати поживні речовини рослинам. Про це інформує ProstoWay.

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Як зробити добриво для рослин зі шкарлупи яєць

Для створення кальцієвого добрива візьміть банку об’ємом один літр та помістіть в неї шкаралупу від 10-12 яєць. Додайте важливий компонент — оцет. Після цього залийте шкарлупу оцтом, щільно закрийте банку та залиште її на 2-3 дні для настоювання. Через вказаний час у вас буде готове добриво, яке ефективно підживлює рослини, забезпечуючи їх кальцієм.

Як використовувати це удобрення на городі

Для підгодівлі рослин розчином з оцту та подрібненої яєчної шкарлупи, спочатку слід розвести його з водою. Використовуйте пропорцію: 1 столова ложка на 1 літр води. Цей розчин застосовують для поливу кожні 10-14 днів. Він особливо корисний для внесення в ґрунт до молодих саджанців та розсади.

Раніше досвідчена господиня показала як відбілювати речі за допомогою яєчної шкарлупи.

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