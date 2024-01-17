Не спішіть викидати: чи можна використовувати парфуми після закінчення терміну придатності

Дата випуску парфумів вказана на упаковці не для того, щоб покупець міг відстежити їхній вік, а щоб захистити виробника від претензій у разі неправильного зберігання. У таких умовах парфуми можуть зіпсуватися раніше терміну придатності.

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Про це пише Ukr.media.

Як зрозуміти, що парфуми зіпсувалися?

Найпомітнішою ознакою псування парфумів є зміна аромату. Він стає згірклим, нагадує запах старого ліки. Також зіпсовані парфуми можуть помутніти або випадати в осад.

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Як зберігати парфуми, щоб вони служили довше?

Парфуми потрібно зберігати в темному, прохолодному місці, де немає вібрацій. Температура повітря не повинна перевищувати 25 градусів Цельсія. Уникайте зберігання парфумів у ванній кімнаті, де вони можуть піддаватися впливу вологи та тепла.

Вінтажна парфумерія

Колекціонери часто зберігають парфуми, випущені в 1980-х роках і раніше. При правильному зберіганні вони можуть зберігати свій аромат протягом багатьох років. Однак при покупці вінтажної парфумерії слід враховувати, що деякі компоненти, які використовувалися в старих парфумах, зараз заборонені для використання організацією IFRA. Ці речовини можуть викликати алергію.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми.

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