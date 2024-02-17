Не спішіть викидати: які корисні речі для побуту можна зробити зі старих рушників

Не поспішайте викидати старі рушники! Їм можна подарувати нове життя, пошити корисні для себе й господарства речі, які прослужать вам ще багато років. Тому ТСН пропонує8надзвичайно крутих ідей для старих рушників

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Екосумки для продуктів:

Замініть купу пакетів на екосумки, зшиті зі старих рушників.

Просто виріжте потрібну форму, зшийте краї та пришийте ручки.

Багаторазові серветки:

Наріжте рушник на квадрати, підшийте краї – і у вас вийде багато серветок на всі випадки життя.

Килимок для ванної кімнати чи туалету:

Зшийте разом кілька рушників, щоб отримати стильний різнокольоровий килимок.

Косметичка:

Виріжте квадрат потрібного розміру,зшийте краї і вшийте блискавку.

Така косметичка стане зручним місцем для зберігання косметики чи ліків.

Органайзер на кухню чи для ванної кімнати:

Виріжте кишеньки з рушника, пришийте їх до іншого рушника.

Використовуйте органайзер для зберігання кухонних предметів або засобів особистої гігієни.

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Домашні капці:

Обшийте старі капці махровою тканиною з рушника.

Отримайте затишне стильне домашнє взуття.

Мочалка для душу:

Зшийте мочалку з махрового рушника та щільної тканини.

Додайте ручку для зручності використання.

Насадка для швабри:

Зшийте насадку з рушника, щоб не витрачатися на покупку нових.

Виміряйте швабру, виріжте прямокутник,пришийте ґудзики та зробіть для них отвори.

Зі старих рушників можна пошити багато інших корисних речей, наприклад, іграшки для дітей, прихватки, підставки під гаряче, серветки для сервірування столу тощо.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно складати та зберігати рушники.

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