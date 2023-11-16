Не спішіть викидати: як врятувати переварені макарони
Ідеально приготовані макарони мають бути стану аль денте. Та іноді ми пропускаємо момент, коли варто закінчувати їх приготування і вони виходять розвареними.
Shuba знайшла перевірений спосіб порятунку розварених макаронів за допомогою оливкової олії.
Читайте також: Чому сире м'ясо небезпечно мити перед приготуванням
Отже, оливкову олію нагрійте в сковорідці та викладіть переварені макарони. Обсмажте їх на середньому вогні кілька хвилин до затвердівання. Цей процес займе у вас не більше 10 хвилин. Після того, як краї макаронів почнуть рум‘янитись, додайте соус за смаком.
Також, з переварених макаронів можна приготувати запіканку чи фритату.
Нагадаємо, ми вже писали, як варити пасту, щоб вона не злипалась.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!