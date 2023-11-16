Не спішіть викидати: як врятувати переварені макарони

Ідеально приготовані макарони мають бути стану аль денте. Та іноді ми пропускаємо момент, коли варто закінчувати їх приготування і вони виходять розвареними.

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Shuba знайшла перевірений спосіб порятунку розварених макаронів за допомогою оливкової олії.

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Отже, оливкову олію нагрійте в сковорідці та викладіть переварені макарони. Обсмажте їх на середньому вогні кілька хвилин до затвердівання. Цей процес займе у вас не більше 10 хвилин. Після того, як краї макаронів почнуть рум‘янитись, додайте соус за смаком.

Також, з переварених макаронів можна приготувати запіканку чи фритату.

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