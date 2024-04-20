Не спішіть викидати: як дати друге життя косметиці, яка засохла

Напевно, кожна з нас стикалася з такою неприємністю: у косметичці знаходиться майже повна баночка улюбленого продукту, термін придатності якого ще не вичерпаний, але він вже засох і непридатний до використання. Чи означає це, що з ним доведеться попрощатися? Зовсім ні! Існує кілька лайфхаків, які допоможуть вам врятувати засохлу косметику.

Нагрівання

Цей метод, який став вірусним у TikTok, продемонструвала блогерка з ніком @nevaehh._05. Вона взяла баночку засохшої помадки для брів, щільно закрила її, помістила в каструлю з водою, довела воду до повільного кипіння і протримала помадку в окропі протягом 4 хвилин. Після того, як продукт охолов, він знову став пластичним і придатним до використання.

Олія

Якщо ви не хочете використовувати кип'ятіння, можна спробувати метод з додаванням олії. До засохлого продукту додайте краплю дитячої олії, міцелярної води або іншої зволожуючої олії. Олія розчинить засохлу частину продукту і зробить його знову придатним до використання.

Вода та ватний диск

Цей метод підходить для сухих тіней, рум'ян та пудри. Змочіть ватний диск теплою водою, відіжміть його, щоб вода не капала, і прикладіть до засохлого продукту на кілька хвилин. Потім візьміть чистий ватний диск і акуратно розітріть ним продукт, щоб розподілити вологу. Дайте продукту трохи підсохнути, і він знову буде готовий до використання.

Пам'ятайте, що ці методи можуть не спрацювати з усіма типами косметики. Якщо продукт остаточно "змертвів", краще його викинути, щоб не ризикувати своїм здоров'ям.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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