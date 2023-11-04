Не спішіть викидати: господині порадили, що робити з квашеною капустою, яка прокисла

Якщо ваша капуста стала кислою, не поспішайте викидати її. Існує ефективний метод для нейтралізації кислоти в капусті та поліпшення її смаку, а саме – ретельне промивання.

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Про це пише УНІАН.

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Чим кисліша капуста, тим більше разів її слід промити. Для цього найкраще використовувати друшляк. Тепер ви знаєте, як врятувати перекислу капусту.

Багатий досвід господинь підтверджує, що скислу капусту можна використовувати разом зі свіжою для приготування різних страв, наприклад, солянки. Перш ніж використовувати її, обов'язково видавіть розсіл і ретельно промийте, а потім зберігайте в герметичному контейнері, найкраще скляному, залитому кип'яченою водою.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба додати до капусти, щоб вона була хрусткою.

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