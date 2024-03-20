Не спішіть бігти в аптеку: які продукти підвищують рівень гемоглобіну та надають сил

Навесні організм стає більш вразливим, імунітет знижується, а разом з ним може падати і рівень гемоглобіну в крові. Причиною цього можуть бути різноманітні захворювання чи порушення.

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Люди з дефіцитом заліза можуть відчувати такі симптоми:

- Постійна втома, відчуття виснаженості після сну.

- Випадіння, сухість та ламкість волосся, поява лупи.

- Різкі перепади настрою, погана концентрація уваги.

- Озноб, постійне відчуття холоду.

- Часті головні болі чи мігрені.

- Синці під очима.

- Утруднене ковтання, м'язова слабкість.

- Запори.

Нормалізувати гемоглобін можна не лише за допомогою спеціальних препаратів, а й шляхом збагачення раціону залізовмісними продуктами. Про це пише ТСН.

Якщо дефіцит заліза незначний, достатньо дотримуватись правильної дієти з включенням таких продуктів:

- Яловича та свиняча печінка.

- М'ясо великої рогатої худоби та птиця.

- Риба.

- Яєчні жовтки.

- Гречка, вівсянка, кукурудза.

- Морква, помідори, буряк.

- Зелені овочі та зелень.

- Сочевиця, горох, квасоля.

- Чорна смородина, яблука, чорнослив, суниці, калина, шипшина.

- Мигдаль, арахіс, горіхи.

- Сливовий та гранатовий соки, гранат.

Людський організм краще засвоює гемове залізо з продуктів тваринного походження, таких як червоне м'ясо, печінка, язик, молюски. Найбільше його міститься в яловичині, найменше - в птиці.

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Негемове залізо з рослинних продуктів засвоюється гірше. Це бобові, зелень, капуста, крупи, курага, інжир, буряк, горіхи, чорнослив.

Варто знати кілька нюансів щодо засвоєння заліза. По-перше, організм засвоює до 20% гемового заліза з 100 г червоного м'яса чи печінки проти лише 2% від такої ж порції шпинату. По-друге, засвоєнню сприяє комбінування з продуктами, багатими на вітамін С. А перешкоджають засвоєнню надміру какао, кави, чаю через наявність танінів, велика кількість молочних продуктів, щавель та клітковина.

Отже, збагачення раціону залізовмісними продуктами в комбінації з вітаміном С допоможе нормалізувати рівень гемоглобіну природним шляхом.

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