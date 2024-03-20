Не спішіть бігти в аптеку: які продукти підвищують рівень гемоглобіну та надають сил
Навесні організм стає більш вразливим, імунітет знижується, а разом з ним може падати і рівень гемоглобіну в крові. Причиною цього можуть бути різноманітні захворювання чи порушення.
Люди з дефіцитом заліза можуть відчувати такі симптоми:
- Постійна втома, відчуття виснаженості після сну.
- Випадіння, сухість та ламкість волосся, поява лупи.
- Різкі перепади настрою, погана концентрація уваги.
- Озноб, постійне відчуття холоду.
- Часті головні болі чи мігрені.
- Синці під очима.
- Утруднене ковтання, м'язова слабкість.
- Запори.
Нормалізувати гемоглобін можна не лише за допомогою спеціальних препаратів, а й шляхом збагачення раціону залізовмісними продуктами. Про це пише ТСН.
Якщо дефіцит заліза незначний, достатньо дотримуватись правильної дієти з включенням таких продуктів:
- Яловича та свиняча печінка.
- М'ясо великої рогатої худоби та птиця.
- Риба.
- Яєчні жовтки.
- Гречка, вівсянка, кукурудза.
- Морква, помідори, буряк.
- Зелені овочі та зелень.
- Сочевиця, горох, квасоля.
- Чорна смородина, яблука, чорнослив, суниці, калина, шипшина.
- Мигдаль, арахіс, горіхи.
- Сливовий та гранатовий соки, гранат.
Людський організм краще засвоює гемове залізо з продуктів тваринного походження, таких як червоне м'ясо, печінка, язик, молюски. Найбільше його міститься в яловичині, найменше - в птиці.
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Негемове залізо з рослинних продуктів засвоюється гірше. Це бобові, зелень, капуста, крупи, курага, інжир, буряк, горіхи, чорнослив.
Варто знати кілька нюансів щодо засвоєння заліза. По-перше, організм засвоює до 20% гемового заліза з 100 г червоного м'яса чи печінки проти лише 2% від такої ж порції шпинату. По-друге, засвоєнню сприяє комбінування з продуктами, багатими на вітамін С. А перешкоджають засвоєнню надміру какао, кави, чаю через наявність танінів, велика кількість молочних продуктів, щавель та клітковина.
Отже, збагачення раціону залізовмісними продуктами в комбінації з вітаміном С допоможе нормалізувати рівень гемоглобіну природним шляхом.
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