Не знімайте сплячу дитину та не рвіть світлини: три прикмети, пов’язані з фотографіями, про які варто знати

З фотографіями пов‘язано багато забобонів та прикмет. Наші предки вірили, що фотографія може забрати частинку душі того, хто зображений на світлині. В що вірити, а у що ні – обирати вам. Ми лише розповімо про прикмети, пов‘язані з фотографією.

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Про це пише Радіотрек.

Наші предки вірили, що сплячих дітей фотографувати категорично не можна. За повір'ям, це може призвести до захворювання дитини, оскільки її залишає охорона вищих сил. Існує також віра, що душа дитини, подорожуючи під час сну, може не знайти шлях назад у своє тіло.

Також, є повір‘я, що не можна фотографувати молоду пару до їхнього весілля. Вважається, що це пророкує негаразди в майбутньому сімейному житті та можливе розставання.

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Заборонено також фотографуватися на тлі місць трагедій, а також в покинутих селах та руїнах. В цих місцях, за прикметами, завжди живе нечиста сила.

Також, не можна рвати фото, адже це може завдати шкоди людині на знімку. Так само буде, якщо ви спалюєте фотографії, на яких зображені живі люди.

А весела фотографія на тлі осіннього пейзажу, що символізує в'янення природи, за прикметами може призвести до песимізму і зневіри.

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