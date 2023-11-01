Не вітайте з 'наступаючим': мовознавець пояснив популярну помилку

Напередодні свят українці часто вітають одне одного використовуючи вислів: "З наступаючим!". Втім, так казати неправильно.

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Цей вислів є суржиком. Про те, як правильно привітати зі святами пояснив вчитель української мови Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Чи можна казати "з наступаючим", коли ми вітаємо у переддень свята? Ні, це неправильно, адже українські словники не знають слова "наступаючий". З наступаючим – це банальний суржик", – зазначив він.

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Мовознавець натомість порадив використовувати українські варіанти: "З прийдешнім!", або "З передсвятом!".

Водночас вчитель зауважив, що варто вітати зі святом без позначення часу. За його словами, здавна українці саме так вітали своїх родичів.

"А й справді, навіщо наголошувати на часі, коли й так усі чудово розуміють, що ось-ось свято настане. Між іншим, словники дозволяють слово "свято" у множині наголошувати двояко – і "свЯта", і "святА", – підсумував Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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